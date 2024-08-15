Защитник «Нефтехимика» Киселевич: «Конкуренция за попадание в плей-офф будет очень высокой»
Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче Кубка Республики Башкортостан.
— Не смотрим на результат, больше внимания уделяем состоянию и тому, что нужно улучшать.
— Вы всегда играли в командах, которые ставят высокие задачи, перед «Нефтехимиком» стоит задача выйти в плей-офф. Чувствуете разницу?
— Я думаю, задача не менее сложная, а может и более сложная. Конкуренция за попадание в плей-офф будет очень высокой. Ребята все замотивированы.
«Нефтехимик» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 сыграет на выезде с «Барысом» 4 сентября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости