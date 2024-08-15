Защитник «Нефтехимика» Киселевич: «Конкуренция за попадание в плей-офф будет очень высокой»

Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:1) в матче Кубка Республики Башкортостан.

— Не смотрим на результат, больше внимания уделяем состоянию и тому, что нужно улучшать.

— Вы всегда играли в командах, которые ставят высокие задачи, перед «Нефтехимиком» стоит задача выйти в плей-офф. Чувствуете разницу?

— Я думаю, задача не менее сложная, а может и более сложная. Конкуренция за попадание в плей-офф будет очень высокой. Ребята все замотивированы.

«Нефтехимик» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 сыграет на выезде с «Барысом» 4 сентября.