Защитник Науменков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Как стало известно «СЭ», защитник Михаил Науменков продлил контракт с «Салаватом Юлаевым».

Действующее соглашение 30-летнего российского хоккеиста с уфимцами истекает в конце апреля 2023-го.

В текущем сезоне защитник провел 65 матчей за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 24 (8+16) очка. В плей-офф на его счету 6 игр и 4 (1+3) очка.

Ранее Науменков выступал за ЦСКА и «Адмирал». В составе армейцев он выиграл Кубок Гагарина-2019.