Сергеев о поражении от СКА: «Так, вышли в хоккейчик поиграть»

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«СКА, думаю, заслужил забросить третью шайбу. По игре мы были не так хороши, как должны. Не хватило желания закуситься, работоспособности. Так, вышли в хоккейчик поиграть», — цитирует Сергеева Legalbet.

«Динамо» находится на пятой строчке Западной конференции КХЛ с 31 очком.