Ожиганов — о судействе: «Пускай люди смотрят хоккей, а не «Дом-2»
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов в интервью «СЭ» высказался о камерах на судьях в матчах FONBET КХЛ.
— В этом сезоне было много роликов про «Динамо» и судейские камеры. В прошлом году вы уже говорили, что не любите эти видеорегистраторы. Сейчас, кажется, ситуация стала только хуже. Как сделать так, чтобы судьи уважали игроков, а продюсеры не публиковали рабочие моменты?
— Мне не стыдно извиниться. Я, наверное, и должен это сделать, потому что на эмоциях много чего кому наговорил. Когда все идет через задницу, тебя несет. Но это все еще и при камере превращается в «Дом-2», я об этом тысячу раз говорил. Рабочие моменты на эмоциях не должны потом видеть все. В конце концов, когда родители смотрят, как ты там на кривом русском разговариваешь, это неприятно.
— Если говорить о последнем громком эпизоде с Максимом и видеорегистраторами, вас это удивило? Не показалось, что реакция на ситуацию была не совсем правильной?
— Вот эта история как раз и показывает, почему я против такого. Вы думаете, игроки на скамейке ничего друг другу не высказывают на эмоциях? Или не подбадривают друг друга в жесткой форме? Конечно, во время игры там много всего происходит, на скамейке все бурлит. И если судья с камерой подъедет в момент какого-то не самого приятного диалога между двумя игроками — обычного рабочего, но на повышенных тонах, сразу пойдут разговоры, что у них что-то не так. Хотя это обычный рабочий момент. Здесь тоже просто выдрали кусок, и все.
— То есть вы считаете, что камеры со шлемов судей лучше убрать?
— Да, конечно. Я считаю, что это надо убирать. Иногда людям просто не нужно видеть лишнее. Пускай приходят, смотрят хоккей — либо наслаждаются, либо плюются от него, но смотрят именно игру, а не «Дом-2» на YouTube.
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