Защитник московского «Динамо» Ожиганов: «Введение Fan ID в КХЛ? Не дай Бог!»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился мнением о возможном введении паспорта болельщика в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Да не дай Бог! По посещаемости футбольного Кубка и чемпионата можно увидеть, насколько стадионы опустели. Я вот сделал себе Fan ID — это не трудно, но для болельщиков это какой-то триггер», — цитирует Ожиганова Legalbet.

Система Fan ID была введена в РПЛ летом 2022 года.