Защитник московского «Динамо» Готовец выбыл до конца сезона

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец внесен в список травмированных до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Хоккеист травмировался 13 ноября в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:5).

В текущем сезоне 34-летний Готовец провел 22 матча и не отметился результативными действиями.

После 27 матчей «Динамо» с 33 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ.