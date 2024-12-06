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Защитник московского «Динамо» о победе над СКА: «Не назову ее принципиальной или особенной»

Руслан Минаев
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Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев прокомментировал победу над СКА (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Эмоции отличные, отличный город, отличная атмосфера, приятно здесь находиться. Если говорить по игре, она получилась целостной, довольны победой. Поздравляю наших болельщиков!

Не могу назвать эту игру принципиальной, особенной. Нам было просто интересно сыграть с хорошей командой. Я получил удовольствие», — цитирует Сергеева Vseprosport.

«Динамо» набрало 45 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. СКА с 42 очками — на четвертой строчке.

Источник: vseprosport.ru
Артем Сергеев
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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