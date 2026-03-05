Защитник московского «Динамо» Сергеев дисквалифицирован на три матча после столкновения с судьей

КХЛ дисквалифицировала защитника московского «Динамо» Артема Сергеева на три матча за физический контакт с судьей.

Инцидент произошел в первом периоде матча с «Автомобилистом» в FONBET Чемпионате КХЛ. Игра проходила 4 марта и завершилась поражением «Динамо» со счетом 0:4.

Сергеев в момент вбрасывания задел арбитра, после чего тот упал на лед. Также защитник должен будет выплатить денежный штраф.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника московского «Динамо» Артема Сергеева по п. 1.27 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.

Защитник пропустит домашние встречи с петербургским СКА (7 марта), минским «Динамо» (9 марта) и «Шанхай Дрэгонс» (11 марта).

В сезоне-2025/26 Сергеев провел 61 матч за «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ и набрал 16 (3+13) очков.

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