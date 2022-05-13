Педан покинет московское «Динамо»

По данным «СЭ», защитник московского «Динамо» Андрей Педан в ближайшее время покинет клуб.

Его контракт с бело-голубыми действует до конца следующего сезона, однако из-за уменьшения бюджета столичной команды стороны планируют расторгнуть соглашение.

28-летний Педан в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) набрал 10 очков (3+7) в 32 матчах за «Динамо». В плей-офф на его счету одна голевая передача в семи матчах.