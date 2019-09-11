Защитник минского «Динамо» внесен в список травмированных
16:28
Защитник минского «Динамо» Павел Денисов внесен в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.
Повреждение игрок получил в третьем периоде матча со «Спартаком» (5:4). Предварительный срок лечения и восстановления — до 8 октября.
В нынешнем сезоне Денисов сыграл в 3 матчах КХЛ.
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https://hcdinamo.by/news/sobytiya/pavel-denisov-vnesyen-v-spisok-travmirovannykh/