Защитник минского «Динамо» внесен в список травмированных

Защитник минского «Динамо» Павел Денисов внесен в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.

Повреждение игрок получил в третьем периоде матча со «Спартаком» (5:4). Предварительный срок лечения и восстановления — до 8 октября.

В нынешнем сезоне Денисов сыграл в 3 матчах КХЛ.

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