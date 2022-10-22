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22 октября, 23:26

Защитник минского «Динамо» Сапего: «Не держали в голове счет в матче с «Локомотивом», просто бросали по воротам»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник минского «Динамо» Дмитрий Сапего прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После двух пропущенных шайб в первом периоде сконцентрировались и начали делать то, что должны. Не держали в голове счет и старались просто бросать по воротам «Локомотива». Это и дало свой результат — вырвали победу.
Главный тренер попросил, чтобы мы великолепно провели вторую 20-минутку. Считаю, что у команды это получилось. Была высокая нацеленность на ворота, каждый хотел забить и с удовольствием шел вперед», — приводит Betonmobile слова Сапего.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ с 22 очками в 21 матче.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sapego-ne-derzhali-v-golove-schet-prosto-brosali-po-vorotam-lokomotiva
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