Защитник минского «Динамо» Сапего: «Не держали в голове счет в матче с «Локомотивом», просто бросали по воротам»

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Сапего прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После двух пропущенных шайб в первом периоде сконцентрировались и начали делать то, что должны. Не держали в голове счет и старались просто бросать по воротам «Локомотива». Это и дало свой результат — вырвали победу.

Главный тренер попросил, чтобы мы великолепно провели вторую 20-минутку. Считаю, что у команды это получилось. Была высокая нацеленность на ворота, каждый хотел забить и с удовольствием шел вперед», — приводит Betonmobile слова Сапего.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ с 22 очками в 21 матче.