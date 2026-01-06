Защитник минского «Динамо» Хэмилтон забил автогол рукой в матче с ЦСКА

Защитник минского «Динамо» Роберт Хэмилтон забросил шайбу в собственные ворота в матче с ЦСКА в FONBET чемпионате КХЛ.

При счете 2:1 в пользу белорусской команды 31-летний канадец поймал шайбу рукой и смахнул ее в ворота. Гол записали на форварда ЦСКА Павла Карнаухова.

Минское «Динамо» набрало 57 очков после 40 матчей и занимает третье место в таблице Западной конференции.