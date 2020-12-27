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Защитник минского «Динамо» Райан Мерфи вернулся в «Вегас»

Защитник Райан Мерфи перешел из минского «Динамо» в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Хоккеист уже отправился в Северную Америку, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В «Динамо» 27-летний спортсмен перешел 13 ноября этого года. В 12 матчах КХЛ он набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности «+4».

Отметим, в межсезонье хоккеист подписал контракт в АХЛ с фарм-клубом «Вегас Голден Найтс». Таким обоазом, у клуба появилось права отзыва игрока.

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