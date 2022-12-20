Защитник минского «Динамо» Лалонд получил денежный штраф за нарушение в матче с ЦСКА

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Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд получил денежный штраф за нарушение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:5), сообщает сайт лиги.

В конце второго периода игрок «зубров» заработал удаление до конца игры за удар клюшкой соперника.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Шона Лалонда по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сообщает пресс-служба КХЛ.