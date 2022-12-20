Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:53

Защитник минского «Динамо» Лалонд получил денежный штраф за нарушение в матче с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд получил денежный штраф за нарушение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:5), сообщает сайт лиги.

В конце второго периода игрок «зубров» заработал удаление до конца игры за удар клюшкой соперника.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Шона Лалонда по п.1.15. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), подвергнуть денежному штрафу», — сообщает пресс-служба КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/20/506986.html
Шон Лалонд
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Пирс Морган: «Вопросы о величайшем футболисте в истории сняты. Это Роналду»
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник Даниил Журавлев вернулся в казанский «Ак Барс»

Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от организации Матча звезд КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 42 34 8 71
2 Локомотив 41 25 16 56
3 ЦСКА 39 25 14 55
4 Торпедо 40 24 16 51
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 41 18 23 44
8 Динамо Мн 41 17 24 42
9 Северсталь 40 14 26 38
10 Куньлунь 42 14 28 32
11 Сочи 39 5 34 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 43 24 19 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 40 21 19 50
6 Авангард 40 22 18 48
7 Ак Барс 40 19 21 45
8 Барыс 41 18 23 39
9 Амур 39 16 23 38
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 40 17 23 35
Результаты / календарь
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
20.12 19:30
Динамо М – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости