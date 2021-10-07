Защитник минского «Динамо» Крейчик внесен в список травмированных
11:05
Защитник минского «Динамо» Якуб Крейчик получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (7:3), информирует пресс-служба клуба в Twitter.
Отмечается, что 30-летний хоккеист уже находится в Минске, где начал курс лечения.
Ранее чех выступал в европейских лигах и КХЛ («Медвешчак», «Йокерит», «Лев»).
В прошлом сезоне Якуб набрал 17 (5+12) очков в 45 матчах за финский «Йокерит».
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