Защитник минского «Динамо» Крейчик внесен в список травмированных

Защитник минского «Динамо» Якуб Крейчик получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (7:3), информирует пресс-служба клуба в Twitter.

Отмечается, что 30-летний хоккеист уже находится в Минске, где начал курс лечения.

Ранее чех выступал в европейских лигах и КХЛ («Медвешчак», «Йокерит», «Лев»).

В прошлом сезоне Якуб набрал 17 (5+12) очков в 45 матчах за финский «Йокерит».