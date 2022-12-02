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Сегодня, 17:49

Защитник минского «Динамо» Душак — о матче с «Сочи»: «Надо играть в наш хоккей: активно, слаженно»

Мария Гусева
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Защитник минского «Динамо» Джозеф Душак поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи».

«Да, с этим соперником встретимся в третий раз. Пока счет в личных встречах 1-1. Надо играть в наш хоккей: активно, слаженно. Надеюсь, мы снова победим и привезем с выезда пять очков из шести. Это было бы хорошо», — цитирует пресс-служба клуба игрока.

Минское «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков. «Сочи» располагается на 11-й строчке с 16 очками.

Матч «Сочи» — «Динамо» Минск пройдет сегодня, 2 декабря. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

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