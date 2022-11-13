Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:44

Защитник минского «Динамо» Душак: «Почувствовал свою игру. Надо продолжать в том же духе и побеждать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник минского «Динамо» Джозеф Душак поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

«Это будет напряженный матч. Мы уже дважды встречались с ЦСКА и обменялись победами. Счет всегда отличался на одну-две шайбы. Скорее всего, вновь будет плотная игра, команды будут строго действовать в обороне», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Душака.

Также хоккеист прокомментировал свою игру в последних четырех матчах, в которых он забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

«Почувствовал свою игру, это нашло отражение в статистике. Да и череда невезений завершилась. Бывало, что шайба просто не шла в ворота. Теперь все иначе. Надо продолжать в том же духе и побеждать», — добавил защитник.

Минское «Динамо» встретится с ЦСКА сегодня, 13 ноября. Начало игры- в 17.00 по московскому времени.

Команда из Минска, набрав 32 очка в 29 матчах, занимает 6-е место в таблице Запада. Армейцы с 39 очками идут третьими.

Источник: https://hcdinamo.by/news/on-road/dzhozef-dushak-o-matche-s-tsska-i-svoey-igre/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Норвежцы предлагают проводить лыжные соревнования без снега. Действительно — зачем он нужен?
«Плагиатом заниматься стыдно». За что украинка Баюл обозлилась на Тутберидзе и Загитову
Лавров заявил о неприемлемых требованиях США по Украине на саммите ВАС
СМИ указали на появление у РФ важнейшего партнера из-за санкций Запада
Каховская ГЭС получила повреждения в результате ночных ударов ВСУ
Венгерский политик намекнул на раздел Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воронков: «Сейчас мы должны выходить на лед и показывать все свои сильные стороны»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 30 25 5 52
2 Локомотив 29 18 11 40
3 ЦСКА 27 17 10 39
4 Торпедо 29 18 11 37
5 Динамо М 29 16 13 36
6 Динамо Мн 29 14 15 32
7 Витязь 29 13 16 32
8 Спартак 30 12 18 29
9 Северсталь 29 11 18 29
10 Куньлунь 31 11 20 25
11 Сочи 27 4 23 13
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 29 19 10 40
2 Сал. Юлаев 28 17 11 40
3 Металлург 29 18 11 39
4 Адмирал 30 17 13 38
5 Сибирь 31 17 14 37
6 Авангард 29 15 14 33
7 Ак Барс 28 12 16 29
8 Трактор 30 12 18 27
9 Барыс 29 12 17 26
10 Амур 27 10 17 24
11 Нефтехимик 29 11 18 23
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 - : -
13.11 17:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
13.11 17:00
ЦСКА – Динамо Мн
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости