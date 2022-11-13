Защитник минского «Динамо» Душак: «Почувствовал свою игру. Надо продолжать в том же духе и побеждать»

Защитник минского «Динамо» Джозеф Душак поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

«Это будет напряженный матч. Мы уже дважды встречались с ЦСКА и обменялись победами. Счет всегда отличался на одну-две шайбы. Скорее всего, вновь будет плотная игра, команды будут строго действовать в обороне», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Душака.

Также хоккеист прокомментировал свою игру в последних четырех матчах, в которых он забросил три шайбы и сделал три результативные передачи.

«Почувствовал свою игру, это нашло отражение в статистике. Да и череда невезений завершилась. Бывало, что шайба просто не шла в ворота. Теперь все иначе. Надо продолжать в том же духе и побеждать», — добавил защитник.

Минское «Динамо» встретится с ЦСКА сегодня, 13 ноября. Начало игры- в 17.00 по московскому времени.

Команда из Минска, набрав 32 очка в 29 матчах, занимает 6-е место в таблице Запада. Армейцы с 39 очками идут третьими.