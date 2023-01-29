Защитник минского «Динамо» дисквалифицирован на один матч за неприличные жесты
Защитник минского «Динамо» Джон Гилмор получил дисквалификацию на один матч по итогам встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 Б), сообщает сайт лиги.
Канадец, находясь на своей скамейке запасных, адресовал нижегородцам угрожающий жест. Хоккеист провел большим пальцем себе по горлу — такой жест носит название «жеста смерти».
После этого он показал еще один неприличный жест — средний палец.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника минского «Динамо» Джона Гилмора наказание по п.1.32 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или другому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.
Гилмор в нынешнем чемпионате провел за минское «Динамо» 44 матча и набрал 9 (1+8) очков. В сезоне-2021/2022 он в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|57
|34
|23
|76
|3
|ЦСКА
|55
|35
|20
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|56
|28
|28
|64
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|29.01
|14:00
|
Барыс – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|29.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|3 : 2 ОТ
|29.01
|17:00
|
Ак Барс – Трактор
|- : -
|29.01
|17:00
|
Локомотив – Автомобилист
|- : -
|29.01
|17:00
|
Витязь – Металлург
|- : -
|29.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -