Защитник минского «Динамо» был удален до конца матча с ЦСКА за удар соперника клюшкой в пах

Защитник минского «Динамо» Шон Лалонд получил удаление до конца встречи во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Защитник «зубров» вел у борта борьбу за шайбу против дебютанта армейцев Максима Кирилейченко.

Кирилейченко чуть не сбил соперника с ног, после чего Лалонд ударил молодого игрока клюшкой в пах.

Отметим, что 19-летний Кирилейченко проводит свой первый матч в КХЛ.