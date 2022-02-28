Защитник Метальников продлил контракт с «Адмиралом»

Защитник Леонид Метальников продлил контракт с «Адмиралом» еще на один год, сообщает Шайба.kz.

В нынешнем сезоне 31-летний воспитанник Усть-Каменогорска сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 38 матчей, отметившись тремя результативными передачами.

Ранее он несколько сезонов провел в составе «Барыса».