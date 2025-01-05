Яковлев — о безголевой серии: «Такое впервые в карьере. Через это тоже надо пройти»
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал «СЭ» свою безголевую серию в сезоне-2024/25.
— Все очень ждут ваш первый гол в нынешнем сезоне. Это первый случай в карьере, когда так долго не можете забить?
— Такое в моей карьере впервые. Через это тоже надо пройти. Может быть, немного отпустить ситуацию, абстрагироваться... Когда очень сильно хочешь, зачастую так и получается, что шайба не идет в ворота. В ситуациях, когда раньше забивал, сейчас немного ушла уверенность. Через работу и хорошие действия надо забить один гол, отдать хорошую передачу... Так вернется уверенность, и все придет.
— Загоняетесь из-за того, что не можете забить?
— Конечно. Все равно это довлеет. Все-таки привык немного к другому. Никогда такой ситуации не было. Это, конечно, давит.
На счету 33-летнего Яковлева в текущем сезоне 3 (0+3) очка в 36 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|43
|33
|10
|68
|2
|ЦСКА
|41
|25
|16
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|41
|25
|16
|54
|5
|Динамо М
|42
|25
|17
|53
|6
|Динамо Мн
|41
|23
|18
|51
|7
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|8
|Торпедо
|40
|17
|23
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|41
|16
|25
|37
|11
|Сочи
|40
|12
|28
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
|Сибирь
|39
|18
|21
|39
|9
|Лада
|39
|16
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|5.01
|14:00
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 0
|5.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 2
|5.01
|15:00
|
Барыс – Лада
|0 : 5
|5.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|5 : 2
|5.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|1 : 5
|5.01
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|4 : 1