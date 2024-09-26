Защитник Еременко: «В НХЛ тоже хватает ошибок. Не стоит думать, что там играют суперхоккеисты»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» сравнил уровень хоккея в НХЛ и КХЛ.

— Вы участвовали в тренинг-кэмпе «Нэшвилла». Это был полезный опыт?

— Сразу после драфта я улетел в Канаду на все лето. Готовился к сезону за океаном. За то время я сильно прибавил физически. Через два дня после драфта уже состоялся кэмп. И я улетел в Нэшвилл в лагерь новичков. Получилось так, что я приехал в хорошей форме. Следующий этап — турнир новичков после отпуска. Я приехал в Нэшвилл, мы полетели во Флориду на матчи. После них ко мне подходило много людей из организации, даже генеральный менеджер. Все говорили: «Продолжай удивлять, мы довольны тобой». После этого меня оставили на пару дней в лагере основного состава. Мы тренировались в две группы, где были большинство игроков НХЛ.

— Голова не кружилась, когда выходили на лед с игроками НХЛ?

— Было такое. Помню, делали упражнения «два в один» и «три в два». Тогда еще за «Нэшвилл» играл Кевин Фиала. Я вышел против тройки Фиала — Форсберг — Джохансен. В моменте подумал: «Что вообще происходит?» Но потом включился, и все было нормально. Надо просто перестроиться к их скорости. На самом деле, в НХЛ тоже хватает ошибок. Не стоит думать, что там играют суперхоккеисты. По телекартинке игра кажется быстрее, чем в действительности. Опыт в тренинг-кэмпе «Нэшвилла» мне был очень полезен. Я пообщался со всеми игроками в раздевалке. Познакомился со всеми. Все ребята — очень дружелюбные, и если вдруг потребуется какая-то помощь, все готовы помочь — это очень приятно.