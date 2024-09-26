Еременко сравнил молодежь в России, Белоруссии и Канаде: «Я бы не сказал, что мы сильно отличаемся»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» рассказал об адаптации к жизни в Канаде, когда играл Западной лиге за «Калгари Хитмэн».

— Взросление наложилось на отъезд в другую страну. Это было сложное время для вас?

— Безусловно, это очень тяжело. Особенно первое время, когда я общался с семьей, где жил, через гугл-переводчик и многие детали не понимал. Дальше становилось все проще и проще. Мне повезло, что каждый год в команде еще были русские парни. Приезжаешь на тренировку, и вместе вам не так скучно. Можете вместе посмеяться, обсудить что-то.

— Поняли за это время, чем молодежь из России и Белоруссии отличается от Канады и США?

— Даже не задумывался об этом. Я бы не сказал, что мы сильно отличаемся. В Канаде есть своеобразные ребята. Каждый человек хорош по-своему. Есть те, кто работают в зале не покладая рук. А есть такие, кто ничего не делают и при этом показывают отличную игру. Наверное, в Северной Америке больше таких людей, которые могут с первого взгляда показаться хорошими, а на самом деле эти люди могут оказаться не такими, как кажутся.

— Двуличные?

— Да, в какой-то мере можно и так сказать.

— Вы сталкивались с этим лично?

— Были и такие ситуации. И не только в юниорке, но и в минском «Динамо». Приезжали легионеры, которые вроде как сначала хорошие, а в какой-то момент начинают показывать себя с другой стороны. В России с такими сталкиваешься намного реже. А в Северной Америке часто бывает так, что сначала думаешь о человеке хорошо, а потом оказывается, что он не так добр и честен с тобой, как показалось с первого взгляда.