Еременко — о зарплате в юниорской лиге Канады: «Денег хватало, чтобы заехать пообедать и купить что-то по мелочи»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» рассказал о зарплатах хоккеистов в Западной лиге Канады, где он играл за «Калгари Хитмэн».

— Денег, которые платили в юниорской лиге, хватало на карманные расходы?

— Платили 250 канадских долларов. Их хватало, чтобы заехать пообедать, купить что-то себе по мелочи.