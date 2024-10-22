Еременко — о победе над «Куньлунем»: «Все прекрасно понимали важность этого матча»

Защитник «Металлурга» Владислав Еременко оценил важность победы над «Куньлунем» в матче FONBET чемпионата КХЛ (4:2).

«Все видят нашу ситуацию, видят наш сезон в целом, что нас из одной стороны в другую шатает. Пытаемся намного стабильнее играть. Все прекрасно понимали важность матча, выходили заряженными. Тем более сейчас у нас будет небольшая пауза, нужно было уйти на эту паузу на позитиве», — приводит Legalbet слова Еременко.

Также он ответил на вопрос о том, как на команду повлияло возвращение ребят, которые долго не играли.

«Безусловно, это приятный момент. Всех ребят мы уже давно ждали. И они потихонечку возвращаются в состав. Сейчас нужно им помочь. Не просто все-таки входить в сезон после такой затяжной паузы», — добавил защитник.

«Металлург» набрал 20 очков за 20 матчей и вышел на третье место в турнирной таблице Восточной конференции.