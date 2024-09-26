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Сегодня, 18:27

Еременко: «Дюбе, Маклауд и Комтуа могут стать звездами КХЛ»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» назвал переходы, которые больше всего запомнились в межсезонье КХЛ.

— Какие переходы вам особенно запомнились за лето?

— Переходы Дюбе, Маклауда и Комтуа. Я играл на молодежном чемпионате мира. И канадцы как раз выиграли турнир в Баффало. Против Дюбе я играл в одной лиге. Знаю, что он очень сильный нападающий. Рабочий центр, прекрасно понимающий, как действовать на этой позиции.

— Они могут стать звездами КХЛ?

— Конечно. Они и в Северной Америке были на хорошем счету. Это уверенные игроки НХЛ, но у каждого случились свои ситуации. Поэтому им пришлось искать варианты в других лигах.

Владислав Еременко. «Я не бросил мечту сыграть в НХЛ». Интервью чемпиона КХЛ из Белоруссии

25-летний белорус в прошлом сезоне набрал 8 (3+5) очков в 31 матче за «Металлург» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 3 голевых паса в 21 игре.

КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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