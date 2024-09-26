Еременко: «Дюбе, Маклауд и Комтуа могут стать звездами КХЛ»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» назвал переходы, которые больше всего запомнились в межсезонье КХЛ.

— Какие переходы вам особенно запомнились за лето?

— Переходы Дюбе, Маклауда и Комтуа. Я играл на молодежном чемпионате мира. И канадцы как раз выиграли турнир в Баффало. Против Дюбе я играл в одной лиге. Знаю, что он очень сильный нападающий. Рабочий центр, прекрасно понимающий, как действовать на этой позиции.

— Они могут стать звездами КХЛ?

— Конечно. Они и в Северной Америке были на хорошем счету. Это уверенные игроки НХЛ, но у каждого случились свои ситуации. Поэтому им пришлось искать варианты в других лигах.