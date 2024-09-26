Еременко: «Дюбе, Маклауд и Комтуа могут стать звездами КХЛ»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» назвал переходы, которые больше всего запомнились в межсезонье КХЛ.
— Какие переходы вам особенно запомнились за лето?
— Переходы Дюбе, Маклауда и Комтуа. Я играл на молодежном чемпионате мира. И канадцы как раз выиграли турнир в Баффало. Против Дюбе я играл в одной лиге. Знаю, что он очень сильный нападающий. Рабочий центр, прекрасно понимающий, как действовать на этой позиции.
— Они могут стать звездами КХЛ?
— Конечно. Они и в Северной Америке были на хорошем счету. Это уверенные игроки НХЛ, но у каждого случились свои ситуации. Поэтому им пришлось искать варианты в других лигах.
25-летний белорус в прошлом сезоне набрал 8 (3+5) очков в 31 матче за «Металлург» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 3 голевых паса в 21 игре.
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|4
|10
|6
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|6
|9
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|6
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|8
|8
|Динамо М
|9
|4
|5
|8
|9
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|9
|3
|6
|6
|10
|Куньлунь РС
|8
|3
|5
|6
|11
|Сочи
|7
|2
|5
|4
|26.09
|12:00
|
Амур – Витязь
|3 : 2
|26.09
|12:30
|
Адмирал – Торпедо
|2 : 4
|26.09
|15:30
|
Сибирь – Автомобилист
|2 : 4
|26.09
|17:00
|
Барыс – Сочи
|- : -
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