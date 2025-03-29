Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Камалов — о поступке у ворот «Авангарда»: «Просто захотелось попить, я попил»

Алина Савинова

Защитник «Металлурга» Никита Камалов прокомментировал свой поступок у ворот Никиты Серебрякова во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:3 ОТ).

В концовке первого периода Камалов вступил в потасовку с Серебряковым у ворот омичей, а после драки выпил воду из бутылки голкипера.

«Все понимали, что, проигрывая 0-1 в серии, надо побеждать во втором матче. Но этого сделать не получилось. Почему попил из бутылки Серебрякова? Мы с Никитой давно знакомы. Просто захотелось попить, я попил. Ничего такого. В правилах же не запрещено пить из бутылки. До лавки мне было ехать далеко», — приводит пресс-служба КХЛ слова Камалова.

«Авангард» увеличил преимущество в счете в серии до четырех побед (2-0). Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Камалов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
«И тогда Озеров воскликнул: «Такой хоккей нам не нужен!» Истории легенды нашего ТВ
UFC: расписание ближайших турниров и боев
Популярное видео
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Возвращение России. Что у Разина в СКА. Тамбиева не уволят?
Европа против сборной России
Европа против сборной России
Что происходит с минским «Динамо»?
Что происходит с минским «Динамо»?
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
Сборные России должны вернуть на турниры. Кучеров просит обмен
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
Тамбиев — пока еще главный тренер «Динамо»
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Салават Юлаев» потерял уверенность
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Ротенберг не набрал ни одного голоса в номинации «Лучший тренер сезона в КХЛ»
Воробьев заявил о готовности вернуться к работе после отставки из ЦСКА
Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Авангард» об эпизоде с бутылкой вратаря и Камаловым: «Нам не жалко»

В КХЛ рассматривают возможность включения американского клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 24 17 7 36
2 Нефтехимик 22 12 10 27
3 Барыс 21 12 9 25
4 Ак Барс 23 11 12 24
5 Амур 21 11 10 23
6 Автомобилист 21 10 11 22
7 Авангард 20 10 10 22
8 Салават Юлаев 22 10 12 21
9 Адмирал 21 9 12 21
10 Сибирь 23 8 15 19
11 Трактор 21 8 13 19
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 22 17 5 34
2 Локомотив 21 15 6 30
3 Торпедо НН 21 13 8 29
4 Спартак 22 12 10 28
5 Шанхай Дрэгонс 20 13 7 28
6 Северсталь 22 12 10 26
7 Динамо М 24 9 15 23
8 Динамо Мн 22 8 14 22
9 СКА 20 10 10 21
10 Сочи 21 7 14 14
11 Лада 22 4 18 13
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 17:00 Металлург Мг – ЦСКА 3 : 7
3.11 19:30 Шанхай Дрэгонс – Северсталь - : -
3.11 19:30 Сочи – Нефтехимик - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости