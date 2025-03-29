Камалов — о поступке у ворот «Авангарда»: «Просто захотелось попить, я попил»

Защитник «Металлурга» Никита Камалов прокомментировал свой поступок у ворот Никиты Серебрякова во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:3 ОТ).

В концовке первого периода Камалов вступил в потасовку с Серебряковым у ворот омичей, а после драки выпил воду из бутылки голкипера.

«Все понимали, что, проигрывая 0-1 в серии, надо побеждать во втором матче. Но этого сделать не получилось. Почему попил из бутылки Серебрякова? Мы с Никитой давно знакомы. Просто захотелось попить, я попил. Ничего такого. В правилах же не запрещено пить из бутылки. До лавки мне было ехать далеко», — приводит пресс-служба КХЛ слова Камалова.

«Авангард» увеличил преимущество в счете в серии до четырех побед (2-0). Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.