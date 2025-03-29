Камалов — о поступке у ворот «Авангарда»: «Просто захотелось попить, я попил»
Защитник «Металлурга» Никита Камалов прокомментировал свой поступок у ворот Никиты Серебрякова во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Авангарда» (2:3 ОТ).
В концовке первого периода Камалов вступил в потасовку с Серебряковым у ворот омичей, а после драки выпил воду из бутылки голкипера.
«Все понимали, что, проигрывая 0-1 в серии, надо побеждать во втором матче. Но этого сделать не получилось. Почему попил из бутылки Серебрякова? Мы с Никитой давно знакомы. Просто захотелось попить, я попил. Ничего такого. В правилах же не запрещено пить из бутылки. До лавки мне было ехать далеко», — приводит пресс-служба КХЛ слова Камалова.
«Авангард» увеличил преимущество в счете в серии до четырех побед (2-0). Следующий матч команды проведут 30 марта в Омске.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|24
|17
|7
|36
|2
|Нефтехимик
|22
|12
|10
|27
|3
|Барыс
|21
|12
|9
|25
|4
|Ак Барс
|23
|11
|12
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|7
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|8
|Салават Юлаев
|22
|10
|12
|21
|9
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|10
|Сибирь
|23
|8
|15
|19
|11
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|21
|15
|6
|30
|3
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|4
|Спартак
|22
|12
|10
|28
|5
|Шанхай Дрэгонс
|20
|13
|7
|28
|6
|Северсталь
|22
|12
|10
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|20
|10
|10
|21
|10
|Сочи
|21
|7
|14
|14
|11
|Лада
|22
|4
|18
|13
|3.11
|17:00
|Металлург Мг – ЦСКА
|3 : 7
|3.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Северсталь
|- : -
|3.11
|19:30
|Сочи – Нефтехимик
|- : -