Защитник «Металлурга» Камалов выпил воды из бутылки голкипера «Авангарда» после потасовки у ворот

Защитник «Металлурга» Никита Камалов вступил в потасовку с голкипером «Авангарда» Никитой Серебряковым у ворот омской команды, а после драки выпил воду из бутылки вратаря во время 2-го матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Конфликт произошел в концовке первого периода. Сначала Камалов подрался с Серебряковым, а позже к потасовке подключился форвард «Авангарда» Илья Каблуков. После того как хоккеистов разняли, защитник «Металлурга» взял бутылку голкипера омичей и попил из нее. Нападающий «Авангарда» воспринял это как провокацию, но судьи не позволили возобновить выяснение отношений.

По итогам этого эпизода Каблуков и Камалов были удалены на две минуты за грубость.