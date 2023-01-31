Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

31 января, 23:12

Защитник «Металлурга» Дронов — о матче: «Здорово сыграл вратарь соперника, а мы мало создавали ему помехи»

Защитник «Металлурга» Дронов прокомментировал матч с «Северсталью»
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов отметил игру вратаря «Северстали» (1:4) и подвел итоги матча.

«Не забили, моменты были. Здорово сыграл вратарь соперника, но и мы, наверное, мало лезли на пятак и создавали ему помехи. Поэтому такой результат — из-за отсутствия того количества голов, которого хотелось бы. Будем работать, у нас еще есть время», — цитирует Дронова сайт КХЛ.

Это восьмое поражение «Магнитки» в 10 матчах. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков.

Григорий Дронов
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
0
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Отвергаем клеветнические заявления». МОК в гневе от заявлений украинцев, на очереди — поляки
Лавров подтвердил, что получил от главы МИД Египта послание по Украине от США
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Воробьев: «С пяти бросков 0:3 мы сразу съели. Поэтому результат такой»

Леонтьев рассказал, как заряжал «Нефтехимик» в перерыве матча с «Автомобилистом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 58 43 15 91
2 Торпедо 57 37 20 78
3 Локомотив 58 34 24 76
4 ЦСКА 56 35 21 76
5 Динамо М 58 33 25 75
6 Витязь 57 29 28 66
7 Северсталь 58 24 34 60
8 Динамо Мн 58 23 35 59
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 58 20 38 45
11 Сочи 56 7 49 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 58 35 23 75
2 Автомобилист 57 32 25 73
3 Ак Барс 57 32 25 73
4 Металлург 57 30 27 70
5 Авангард 56 32 24 69
6 Сал. Юлаев 57 30 27 69
7 Адмирал 57 29 28 65
8 Нефтехимик 58 27 31 59
9 Барыс 59 25 34 57
10 Амур 56 25 31 57
11 Трактор 58 24 34 56
Результаты / календарь
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
1.02 12:00
Амур – Сибирь
 - : -
1.02 12:30
Адмирал – Авангард
 - : -
1.02 19:00
Ак Барс – Барыс
 - : -
1.02 19:00
Торпедо – Сал. Юлаев
 - : -
1.02 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
1.02 19:30
ЦСКА – Куньлунь
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости