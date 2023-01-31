Защитник «Металлурга» Григорий Дронов отметил игру вратаря «Северстали» (1:4) и подвел итоги матча.

«Не забили, моменты были. Здорово сыграл вратарь соперника, но и мы, наверное, мало лезли на пятак и создавали ему помехи. Поэтому такой результат — из-за отсутствия того количества голов, которого хотелось бы. Будем работать, у нас еще есть время», — цитирует Дронова сайт КХЛ.

Это восьмое поражение «Магнитки» в 10 матчах. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков.