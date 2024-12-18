Защитник «Металлурга» Еременко выбыл до конца сезона из-за перелома ноги

Защитник «Металлурга» Владислав Еременко выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил главный тренер клуба Андрей Разин.

Белорус врезался коленом в борт в матче с «Автомобилистом» (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Я думаю, до конца сезона его не будет. Тяжелая ситуация, сложный перелом. Надеюсь, что он вообще будет играть в хоккей», — сказал Разин.

Еременко в этом сезоне набрал 7 (3+4) очков в 33 матчах.