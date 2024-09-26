Белорус Еременко — о юниорской лиге Канады: «Удивился ажиотажу и аренам. Можно заказать любые клюшки с любыми загибами»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Владислав Еременко в интервью «СЭ» рассказал о карьере в «Калгари Хитмэн» из Западной лиги Канады.
— Северная Америка вам знакома. Вы играли в «Калгари Хитмэн». Представление о тренерах и менталитете у вас есть?
— Конечно. За три года в «Калгари» я многому научился, получил хороший опыт. Когда я приехал в Канаду из Белоруссии, все это казалось чем-то нереальным. Изначально было тяжеловато, потому что я не знал язык. Со временем все становилось только лучше и лучше. Немного обидно, что каждый год были разные тренеры. Но в то же время от каждого я чему-то научился. Это хороший опыт.
— Что бросилось в глаза, когда только приехали в «Калгари Хитмэн»? Произошел разрыв шаблона после Белоруссии?
— В плане быта я бы не сказал, что увидел что-то невероятное. Я переехал в юниорскую лигу, где играли парни от 15 до 20 лет. Удивился ажиотажу, аренам, где играли клубы. Не возникало никаких вопросов с экипировкой. Можно заказать любые клюшки с любыми загибами. На матчи приходят полные трибуны, много ребят стараются попасть в команды на предсезонке.
— Пересекались с кем-нибудь из звезд нынешней НХЛ?
— Я играл в паре с защитником Джейком Бином — 13-м номером драфта. Сейчас его обменяли в «Калгари». Играл против Барзала. Много сильных хоккеистов, сейчас и не вспомню каждого. В моей команде главной звездой был защитник Бин.
25-летний белорус в прошлом сезоне набрал 8 (3+5) очков в 31 матче за «Металлург» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 3 голевых паса в 21 игре.
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