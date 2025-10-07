Яковлев о концовке матча с «Торпедо»: «Не думаю, что в Магнитогорске будет какое-то продолжение»
Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал эмоциональную концовку матча FONBET чемпионата КХЛ с «Торпедо».
Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Магнитки». В третьем периоде у нижегородцев было 16 минут штрафа, в последние две минуты обоюдные наказания получили по два хоккеиста из обеих команд.
«Действия соперника в концовке матча связываю с тем, что им не понравился результат на табло. Это не совсем красит их. Особенно удары исподтишка. Это не стиль «Торпедо». Хоккей — мужская игра, из которой нужно убирать грязь. Не думаю, что в Магнитогорске будет какое-то продолжение. Бойцовские встречи проходят в других дворцах. Наш тренер говорит, что нужно отвечать голами и красивой игрой», — приводит пресс-служба КХЛ слова Яковлева.
После матча между главными тренерами «Металлурга» и «Торпедо» произошел конфликт в подтрибунном помещении, который попал в трансляцию. Разин остановил Исакова и начал выяснять отношения, их пришлось разнимать.
Следующий матч регулярного чемпионата для обеих команд — очная игра в пятницу, 10 октября, в Магнитогорске.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|44
|34
|10
|72
|2
|Ак Барс
|46
|30
|16
|62
|3
|Авангард
|44
|29
|15
|61
|4
|Автомобилист
|45
|25
|20
|53
|5
|Нефтехимик
|47
|24
|23
|51
|6
|Салават Юлаев
|46
|22
|24
|48
|7
|Трактор
|46
|21
|25
|48
|8
|Сибирь
|46
|18
|28
|41
|9
|Амур
|45
|16
|29
|39
|10
|Барыс
|47
|15
|32
|37
|11
|Адмирал
|43
|13
|30
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|47
|30
|17
|63
|2
|Локомотив
|46
|28
|18
|61
|3
|Динамо Мн
|44
|27
|17
|59
|4
|Торпедо НН
|45
|26
|19
|56
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|55
|6
|ЦСКА
|47
|23
|24
|54
|7
|СКА
|44
|24
|20
|53
|8
|Спартак
|44
|23
|21
|51
|9
|Шанхай Дрэгонс
|44
|17
|27
|43
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|34
|11
|Лада
|46
|12
|34
|30
|17.01
|10:00
|Амур – Ак Барс
|- : -
|17.01
|10:00
|Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|17.01
|13:30
|Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|17.01
|15:00
|Барыс – ЦСКА
|- : -
|17.01
|15:00
|Автомобилист – Салават Юлаев
|- : -
|17.01
|17:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|17.01
|17:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|17.01
|17:00
|Динамо М – Динамо Мн
|- : -