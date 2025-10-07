Яковлев о концовке матча с «Торпедо»: «Не думаю, что в Магнитогорске будет какое-то продолжение»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал эмоциональную концовку матча FONBET чемпионата КХЛ с «Торпедо».

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:1 в пользу «Магнитки». В третьем периоде у нижегородцев было 16 минут штрафа, в последние две минуты обоюдные наказания получили по два хоккеиста из обеих команд.

«Действия соперника в концовке матча связываю с тем, что им не понравился результат на табло. Это не совсем красит их. Особенно удары исподтишка. Это не стиль «Торпедо». Хоккей — мужская игра, из которой нужно убирать грязь. Не думаю, что в Магнитогорске будет какое-то продолжение. Бойцовские встречи проходят в других дворцах. Наш тренер говорит, что нужно отвечать голами и красивой игрой», — приводит пресс-служба КХЛ слова Яковлева.

После матча между главными тренерами «Металлурга» и «Торпедо» произошел конфликт в подтрибунном помещении, который попал в трансляцию. Разин остановил Исакова и начал выяснять отношения, их пришлось разнимать.

Следующий матч регулярного чемпионата для обеих команд — очная игра в пятницу, 10 октября, в Магнитогорске.