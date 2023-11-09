Яковлев — о победе над «Сибирью»: «Отличная была игра, хорошо, что забили сразу и много»

Капитан и защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился впечатлениями после победы над «Сибирью» (6:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Отличная была игра, хорошо, что забили сразу и много. Потом где-то немного отпустили нити игры, дали сопернику почувствовать силы, и даже где-то проблемы себе придумали. Мой гол? Сыграл по ситуации, видел, что часть их игроков меняется. Видел, что передо мной один защитник, а дальше вратарь. Обыграл одного решил бросить не сближаясь», — приводит слова Яковлева Metaratings.ru.

В текущем сезоне Яковлев сыграл за «Металлург» 27 матчей и набрал 14 (2+12) очков.