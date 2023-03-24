Защитник «Металлурга» Маклюков — о вылете из Кубка Гагарина: «Оправданий нам нет»
Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал вылет команды из Кубка Гагарина во втором раунде.
Команда из Магнитогорска проиграла «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.
— Серия с «Авангардом» для нас сложилась ужасно: 0-4 во втором раунде... Никаких оговорок быть не может, что это была равная борьба или еще что-то. Во второй раунд просто так команды не выходят. Поэтому оправдания нам нет. Проиграли заслуженно. Соперник больше хотел. Больше нечего сказать, — приводит слова Маклюкова сайт клуба.
— Был ли момент в серии с «Авангардом», когда можно было перевернуть все в обратную сторону?
— Не знаю. Такого момента не вспомню. Но, наверное, любой матч зацепи, хотя бы один: будь то первая игра, вторая, третья или даже сегодня. Неизвестно, как бы это перевернулось. Но мы этого не сделали. Поэтому отсюда результат.
Вратарь «Авангарда» Демченко — неплохой вратарь, никто ничего не говорит. Но то, как играет у них вся пятерка, все это видели. Куча шайб блокируется, куча шайб... А стоило шайбе долететь до ворот, у них возникали проблемы. Поэтому, да, заслуга Демченко есть, но здесь не меньше заслуга его партнеров.
— Что хотелось бы сказать болельщикам «Металлурга»?
— Извиниться от всей команды, что не того они ожидали. Даже этот счет 0-4, если не смотреть игры, получается, в одну калитку проиграли. Здорово, что до последнего за нас болели. Даже сегодня, когда было уже все понятно, сидели на трибунах, смотрели матч до финальной сирены. Оправданий нет. Уходим в отпуск.
— Что будет делать команда в ближайшее время?
— Мы собираемся в понедельник. Сейчас пара дней выходных. В понедельник нам скажут дальнейший план.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -