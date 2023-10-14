Защитник «Трактора» Бауи: «Для меня честь быть частью команды, рад обмену из Минска»
Защитник «Трактора» Мэдисон Бауи рассказал о переходе в челябинский клуб. Канадский хоккеист начинал сезон в минском «Динамо», но затем был обменян на Роберта Хэмилтона.
«Трактор» — отличная команда с мастеровитыми, быстрыми игроками. Я рад, что играю здесь. У команды высокий потенциал, у нас большие ожидания от сезона. Если будем сфокусированы на правильной работе, то сможем добиться успеха. Думаю, мы способны приятно удивлять своей игрой. В команде много русских ребят, но они меня хорошо приняли. Чувствую себя как дома. Для меня честь быть частью «Трактора». Буду помогать команде всем, чем могу", — приводит слова Бауи «РБ Спорт».
28-летний защитник в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сыграл за минское «Динамо» 8 матчей и набрал 2 (0+2) очка, а за «Трактор» у него 4 игры и 1 (0+1) балл.
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