Защитник Марченко заработает 85 миллионов рублей за два года в «Ак Барсе»

Защитник Алексей Марченко подписал новый контракт с «Ак Барсом» на два года.

По информации «СЭ», зарплата Марченко составит 40 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 — 45 миллионов.

В прошлом сезоне на счету 33-летнего Марченко 66 матчей в регулярном матче, в которых он набрал 13 (1+12) очков. В плей-офф защитник провел 13 матчей и отдал 3 голевые передачи.