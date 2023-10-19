Защитник Марченко в ближайшее время может подписать контракт с «Ак Барсом»

Как стало известно «СЭ», защитник Алексей Марченко в ближайшее время может стать игроком «Ак Барса».

31-летний Марченко расторг контракт с «Локомотивом» перед началом нынешнего сезона.

В прошлом сезоне защитник провел за ярославцев 22 матча в регулярном чемпионате КХЛ и сделал пять результативных передач. В плей-офф он сделал три ассиста в 12 играх.