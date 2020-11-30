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Защитник «Магнитки» Пашнин дисквалифицирован на 3 матча за удар коленом

18:56
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Защитник «Металлурга» Михаил Пашнин дисквалифицирован на 3 матча, сообщает официальный сайт КХЛ. Такое решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет лиги.

Хоккеист был наказан за удар соперника коленом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:2). Также он получил денежный штраф.

31-летний Пашнин в текущем сезоне провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/30/476604.html

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