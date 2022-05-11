Защитник «Металлурга» Дронов может уехать в НХЛ

По данным «СЭ», защитник «Магнитки» Григорий Дронов пока не планирует подписывать новый контракт с уральским клубом.

Хоккеист ищет варианты в Северной Америке и ждет предложений от клубов НХЛ. Отметим, что Дронов не задрафтован за океаном ни одной командой.

Дронов — воспитанник челябинского хоккея. В составе «Магнитки» он выступает с 2016 года.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 24-летний россиянин сыграл за «Металлург» 24 матча и набрал 14 (5+9) очков.