Защитник «Магнитки» Дронов — о вылете от «Авангарда»: «Подвела реализация моментов»
Защитник «Металлурга» Григорий Дронов в интервью «СЭ» прокомментировал серию второго раунда Кубка Гагарина против омского «Авангарда». Она завершилась со счетом 4-0 в пользу «Ястребов».
— Что помешало пройти «Авангард»?
— Игры были равные. Чуть-чуть не хватило удачи. Думаю, все из-за реализации моментов. Мы создавали больше моментов, но реализация подвела.
— Складывалось ощущение, что матчи идут по плану «Авангарда». Омичи забрасывали одну-две шайбы и ничего не давали вам сделать.
— В основном это из-за реализации. Если бы реализация моментов была нормальная, тогда игры складывались бы по-другому. Мы бы намного больше забивали.
— Почему не работали другие розыгрыши в большинстве, кроме того, когда вас выводили на бросок из правого круга вбрасываний?
— Сейчас тяжело говорить. Не могу ответить, почему это не получилось.
— В прошлом сезоне костяк нынешней команды играл в семиматчевом финале с ЦСКА. Сейчас — только вылет во втором раунде. Что сломалось по сравнению с прошлым годом?
— Считаю, что дело в реализации моментов. Моментов было много. Нам не хватило терпения — в определенных матчах мы должны были играть по-другому.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|1 : 4
|23.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 3