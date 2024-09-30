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Сегодня, 20:31

Защитник «Локомотива» Симашев рассказал о личных целях на сезон

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19-летний российский защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал о работе команды над улучшением своей игры и личных задачах на текущий сезон.

«Мы изначально настраивались на максимальный результат. Считаю, что это правильно. Все хотят побеждать. Так что чем больше выигрываем, тем приятнее. Мы сами создаем себе настроение. Улучшаем наши слабые места. Мы становимся опытнее, но требования тренерского штаба остались теми же.

Понятно, что у меня в голове есть какие-то цифры, которые я хочу набрать за сезон, но я не буду их раскрывать. С чем связаны эти цифры? Много с чем. И с количеством минут, и с количеством очков, и с проведенным временем в неравных составах. У меня есть индивидуальные задачи, которых я хочу достичь. Но и командные задачи также стоят передо мной», — цитирует Симашева Metaratings.

Защитник выступает за «Локомотив» с сезона-2023/24. На счету защитника 104 матча в КХЛ, четыре гола и восемь результативных передач.

«Локомотив» после десяти матчей набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, а также в общей таблице лиги.

Источник: Metaratings
ХК Локомотив (Ярославль)
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