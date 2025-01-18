Защитник «Локомотива» Симашев планирует продолжить карьеру в НХЛ

По информации «СЭ», защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев по окончании сезона КХЛ планирует подписать контракт с «Ютой».

Хоккеист был выбран «Аризоной» (предшественник «Юты» в НХЛ) на драфте в 2023 году под шестым номером.

В этом сезоне на счету 19-летнего защитника 6 (1+5) очков в 40 матчах FONBET чемпионата КХЛ.