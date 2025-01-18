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Сегодня, 16:10

Защитник «Локомотива» Симашев планирует продолжить карьеру в НХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.
Фото ХК «Локомотив»

По информации «СЭ», защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев по окончании сезона КХЛ планирует подписать контракт с «Ютой».

Хоккеист был выбран «Аризоной» (предшественник «Юты» в НХЛ) на драфте в 2023 году под шестым номером.

В этом сезоне на счету 19-летнего защитника 6 (1+5) очков в 40 матчах FONBET чемпионата КХЛ.

Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Юта
Дмитрий Симашев
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10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
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11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 47 10 37 25
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Адмирал – Ак Барс
 2 : 5
18.01 10:30
Амур – Металлург Мг
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18.01 16:00
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