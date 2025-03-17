Защитник «Локомотива» Никулин может пропустить остаток сезона

Защитник «Локомотива» Степан Никулин, вероятно, выбыл до конца сезона, сообщил главный тренер ярославцев Игорь Никитин.

24-летний хоккеист получил травму в матче против «Нефтехимика» (1:2) 14 марта. Он не сумел самостоятельно покинуть лед.

— Скорее всего, он выбыл до конца сезона. К сожалению, но это жизнь, — приводит слова Никитина пресс-служба «Локомотива».

В текущем сезоне Никулин набрал 24 (9+15) очка в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

17 марта «Локомотив» победил «Адмирал» (4:1) и впервые в истории стал победителем Кубка континента.