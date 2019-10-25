Защитник «Локомотива» Накладал извинился за попадание шайбой в лицо зрителю

Защитник «Локомотива» Якуб Накладал извинился за свой поступок по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:2), сообщает пресс-служба клуба из Хабаровска.

После игры 31-летний чешский хоккеист бросил шайбу на трибуны и случайно попал в голову болельщика.

«Дорогой Иван, это Якуб Накладал, — сказал чех на видео, которое было опубликовано в Instagram «Амура». — Я хочу извиниться за то, что случилось в Хабаровске после игры. Я попал шайбой тебе в лицо. Просто у меня были эмоции. Я желаю тебе здоровья, чтобы все было хорошо».

«15 октября, после финальной сирены матча «Амур» -«Локомотив» расстроенный защитник ярославцев Якуб Накладал запустил шайбу на трибуны «Платинум Арены», — написано под видео в Instagram. — Она угодила в голову одному из болельщиков. Виновник эпизода приносит извинения пострадавшему. Уважаем. Пользуясь случаем, напоминаем: внимательно следите за шайбой во время игры, и даже после ее окончания».