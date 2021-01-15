Защитник «Локомотива» Марченко рассказал, что сподвигло его заниматься благотворительностью

Защитник «Локомотива» Алексей Марченко рассказал, что подвигло его заниматься благотворительностью.

— Весной вы оказали материальную помощь онкологическому центру и не скрывали это, объяснив тем, что данный шаг может подтолкнуть других хоккеистов на благотворительность. Знаете ли вы примеры того, что ваш поступок сподвиг кого-то на добрые дела?

— Я знаю многих ребят среди хоккеистов, которые давно занимаются благотворительностью. Просто большинство из них это не афишируют. Я и сам не стремился рассказывать, но журналист убедил меня, что данный факт нужно включить в интервью. Надеюсь, в итоге это пошло на пользу. Болельщики должны понимать, что никто не собирается на этом пиариться. Цель может быть только одна — помогать людям, которые в этом нуждаются, — приводит слова хоккеиста сайт КХЛ.

— Что в конкретно этом случае вас подтолкнуло помочь? Может быть, перед глазами был какой-то случай?

— Это была весна, начало пандемии. В футбольных клубах, например, урезали игрокам зарплаты. Я подумал, что будет правильнее в такое непростое время помочь тем, кому хуже, чем нам — спортсменам. Не я первый и не я последний. А конкретное лекарство мне посоветовал приобрести пресс-атташе сборной России Марат Сафин, так как федерация сотрудничает с онкоцентром.

— Когда у Николая Лемтюгова прямо во время матча КХЛ разорвалась селезенка, многие сразу вспоминали аналогичный случай с вами. Спустя годы это как-то сказывается на вашей жизни, профессии?

— Единственное, перед сборами из-за ситуации с коронавирусом мне поставили прививку от пневмококка. Прокололи и все. Больше никаких напоминаний о том случае. Живу обычной жизнью, выполняю те же нагрузки, что и партнеры по команде.