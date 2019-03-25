Защитник "Локомотива" Елесин: "Не обсуждал новый контракт с клубом, так как собираюсь в НХЛ"

Защитник ярославцев Александр Елесин рассказал корреспонденту "СЭ", что собирается продолжить карьеру за океаном.

– Играть в НХЛ было моей мечтой с самого детства, – заявил Елесин. – В какой клуб? Не владею этой информацией. Думаю, в первое время будет тяжело, придется играть в АХЛ. Пункт о возвращении в Россию, в случае, если отравят в фарм-клуб, ставить не буду, я не такой игрок, который ставит свои пункты. Английский знаю постольку-поскольку. Не знаю, как сложится судьба, попаду ли в команду с россиянами в составе или нет. Пока у меня только один знакомый в НХЛ – это Илья Любушкин. Как и он, я сразу сказал "Локомотиву", что не буду обсуждать новый контракт, так как собираюсь продолжить карьеру за океаном. (Алексей Шевченко)

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