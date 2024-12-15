Защитник «Локомотива» Симашев: «Главное продолжать так играть до начала плей-офф»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев прокомментировал игру ярославцев в этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы на первом месте идем, поэтому результатом довольны. Но главное — не расслабляться и так же продолжать играть до начала плей-офф», — цитирует Симашева «РБ Спорт».

«Локомотив» с 58 очками лидирует в таблице Западной конференции.