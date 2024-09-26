Защитник «Локомотива» Черепанов считает, что команда еще не вышла на пик формы
Защитник «Локомотива» Никита Черепанов оценил старт ярославского клуба в нынешнем сезоне ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Конечно, хотелось бы забивать как можно чаще, но что есть, то есть. Безусловно, я рад тому, что забил «Северстали». На сто процентов готовым быть невозможно, всегда есть к чему стремиться. Необходимо всегда прогрессировать и расти. Вышла ли команда на свой пик формы? Безусловно, нет. Есть много факторов, над которыми надо работать. Будем работать», — цитирует Черепанова Metaratings.ru.
«Локомотив» одержал 7 побед в 9 матчах и располагается на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 15 очками.
Источник: Metaratings.ru.
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