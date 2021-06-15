Защитник Лисов продолжит карьеру в системе СКА

Защитник Никита Лисов продолжит карьеру в системе СКА. В минувшем сезоне он выступал в ВХЛ за «Динамо» (Санкт-Петербург).

Как сообщает агентство Winners, 27-летний игрок подписал с клубом двусторонний контракт сроком на 1 сезон.

В регулярном чемпионате ВХЛ Лисов набрал 20 (4+16) очков в 50 матчах, в Кубке Петрова добавил еще 6 (0+6) баллов в 20 матчах.