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Защитник Лисов продолжит карьеру в системе СКА

16:33
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Защитник Никита Лисов продолжит карьеру в системе СКА. В минувшем сезоне он выступал в ВХЛ за «Динамо» (Санкт-Петербург).

Как сообщает агентство Winners, 27-летний игрок подписал с клубом двусторонний контракт сроком на 1 сезон.

В регулярном чемпионате ВХЛ Лисов набрал 20 (4+16) очков в 50 матчах, в Кубке Петрова добавил еще 6 (0+6) баллов в 20 матчах.

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