Защитник Лехтонен стал игроком "Йокерита"

"Йокерит" объявил о подписании защитника Микко Лехтонена. Контракт с игроком рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба.
Финский хоккеист в прошлом сезоне выступал в шведском чемпионате за клуб "ХВ-71", в составе которого провел 52 матча и набрал 24 очка (5+19).
В составе сборной Финляндии 25-летний хоккеист играл на Олимпиаде-2018 и чемпионате мира-2017. В этом сезоне Лехтонен принял участие в шести матчах Еврохоккейтура и набрал 4 очка (1+3).
Также "Йокерит" подписал контракты с защитником Мико Луото и нападающими Ээту Мяки и Расмусом Лахнавииком.
Maajoukkueen runkopakkeihin viime vuosina kuulunut @mik_lehtonen siirtyy Jokereihin 2-vuotisella sopimuksella Ruotsin SHL:n HV71:stä. Tervetuloa jengiin, Bobi!– Helsingin Jokerit (@jokerithc) 9 апреля 2019 г.
Tiedote: https://t.co/O91oo9ya5w #Jokeri #KHLfi pic.twitter.com/aXPBTA0HbW